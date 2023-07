Gestione delle chiaviche Cardi sta con il Parco

La gestione delle chiaviche del Parco del Delta del Po non è più il solo argomento a tenere banco nel comacchiese. Dopo la presa di posizione di Italia Nostra Ravenna e Legambiente, che hanno criticato l’affidamento delle operazioni inerenti le paratoie delle acque del Parco, all’Associazione Nazionale Libera Caccia, è stato il turno della capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Piccinini, che ha espresso le medesime perplessità.

L’Ente Parco ha recentemente replicato invocando la vacuità di dette critiche, affermando che l’Associazione Nazionale Libera Caccia ha messo a disposizione dei volontari per sopperire a carenze di organico, impegnandosi a formare gli stessi prima di impiegarli fattivamente nelle operazioni, che avverranno comunque sotto supervisione dell’Ente. E ieri ha parlato anche l’assessore all’Ambiente Cardi, esprimendo tutto il suo sostegno all’azione intrapresa dalla Presidenza, e annunciando un imminente accordo tra Comune di Comacchio, Ente Parco e Associazione Ornitologi Emilia-Romagna. L’accordo avrà come oggetto la concessione del “Casone Paisolo”, che sarà utilizzato dagli ornitologi come punto di appoggio sul territorio per lo svolgimento delle loro attività. Oltre a ciò l’assessore Cardi ha manifestato la volontà di chiedere la disponibilità alle Associazioni Venatorie locali per il ripristino del “Tavolo di Monitoraggio delle Valli”.

Jasmine Belabess