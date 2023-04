Gestione dell’oasi Trava, Comune e Regione pronti a intervenire

"Per la piena fruibilità del bacino Trava l’area necessiterebbe di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a partire dalla manutenzione degli argini spondali e la ridefinizione di tutte le opere legate alla circolazione delle acque, quindi legata alla circolazione idraulica. Tali interventi risultano particolarmente onerosi e per i quali stiamo lavorando unitamente alla Regione affinché si possa intervenire in tempi brevi per il recupero dell’area e la sua valorizzazione in campo ambientale e turistico". Così il vicesindaco con delega all’Ambiente, Michela Bigoni, in risposta all’interrogazione del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, critico sulle strutture di accoglienza e la gestione dell’oasi Trava. Concorda tuttavia con il referente di Fratelli ‘d’Italia che "sempre più si sente parlare di turismo sostenibile e il nostro territorio, ricco di ambienti naturali con presenza di biodiversità faunistica di rilievo, rappresentano sicuramente mete importanti. Le Oasi di Porto Trava e le Oasi di Porto Bacino di Bando costituiscono sicuramente un ambiente di elevato pregio naturalistico di proprietà regionale, sulle quali come amministrazione poniamo particolare attenzione". L’amministrazione portuense non è stata con le mani in mano: "Il Bacino di Bando è stato oggetto pochi anni fa di un intervento promosso e finanziato dal Gal Delta 2000 per un importo di circa 196 mila euro, che ha riguardato il ripristino e l’integrazione di nuovi capanni per il birdwatching fruibili".