"Gestione Fiera, abbiamo cinque proposte"

"La Fiera di Cento ha una rilevanza economica. Non era possibile inserirla, per motivi legali, nella convenzione della Pro Loco. Per questo motivo è stato fatto un avviso dir manifestazione di pubblico interesse. Il fatto che siano arrivate cinque proposte lo dimostra. L’istruttoria terminerà entro il 30 giugno". Tuona chiaro l’assessore alle attività produttive e al commercio Filippo Taddia all’incontro preliminare della Commissione che anticipa la proposta della delibera che sarà presentata al consiglio comunale. "E’ stato fatto un approfondimento legale dagli uffici del comune – spiega - che hanno individuato, nelle manifestazioni dove prevale ampiamente l’aspetto economico su quello di promozione territoriale, la necessità di procedere con sondaggi del mercato e avvisi pubblici come questo. Si tratta di ben 150 espositori. Tutto quello che ha rilevanza economica – sottolinea Taddia - che prevale sull’aspetto della promozione del territorio, deve seguire strade riconosciute dalla legge". La delibera che andrà sui banchi del consiglio per presentarsi al voto, cerca di fare ordine e chiarezza sul concetto di Fiera. "Il Settembre centese e gli eventi culturali legati alla promozione del territorio, sono ben altra cosa – ha spiegato Taddia –. La fiera invece per la sua natura commerciale ha seguito un altro percorso con un avviso di manifestazione di interesse, dove potevano partecipare operatori economici, associazioni temporanee di imprese, associazioni del terzo settore". A quanto si va dicendo in città anche la Pro Loco avrebbe partecipato. Ma per ora sono solo indiscrezioni. E’ certo che entro il 25 maggio sono pervenute cinque offerte. "Volevamo capire meglio il percorso indicato dal Comune – commenta Elisabetta Giberti di ‘Orgoglio centese’ e presidente della commissione Ambiente ed assetto del territorio e sicurezza – precisando un po’ meglio e nel dettaglio i criteri adottati per definire gli aspetti di prevalenza economica".

Claudia Fortini