"Gestione impianti sportivi A breve il regolamento"

CENTO

Salatiello, un anno e quattro mesi dopo, assume la carica da vicesindaco e una nuova delega. Come cambia il suo ruolo?

"Certamente cresce il ruolo di rappresentanza, davanti a tutti i cittadini. E poi le responsabilità, derivanti dall’essere ’il supplente’ del primo cittadino, anche in termini decisionali. Come Giunta abbiamo sin da subito portato avanti il nostro lavoro adottando un metodo collegiale nelle decisioni, da quelle più semplici - anche se ce ne sono poche - alle più complesse. Non significa che ognuno demanda le proprie responsabilità, anzi questo senso si rafforza con la consapevolezza che dobbiamo adottare la scelta migliore possibile nelle situazioni più complicate. Mantengo le deleghe che avevo in precedenza, aggiungendo quella alle frazioniconsulte civiche, due realtà da cui provengo. Vivrò il tutto nel massimo spirito di servizio verso la comunità.

Ambiente, gestione della raccolta differenziata, attività e impianti sportivi. Tanti temi aperti e cose da risolvere. Come guarda il lavoro fatto?

"Il primo è stato un anno in cui abbiamo dovuto portare avanti l’ordinaria ma complessa amministrazione, pensando al futuro, e pagando lo scotto della crisi energetica che ha compresso la capacità di investire risorse. Sento però di aver messo in campo scelte strategiche che nel tempo pagheranno. Siamo stati il primo comune in Italia ad avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una comunità energetica fra pubblico e privato, che sarà da portare avanti affinché diventi realtà. Sto per giungere a conclusione del regolamento di affidamento e gestione dell’impiantistica sportiva, primo passo per sanare una drammatica situazione di incertezza contrattuale delle società sportive che si trascina da anni, mentre sto raccogliendo progetti infrastrutturali che daranno i loro frutti nel tempo. Il tutto partendo da un’attenta analisi dei flussi e delle attività praticate, in modo da orientare gli investimenti nella maniera più efficace. Analogamente, con le associazioni, entro l’estate daremo risposta all’antico problema degli spazi e lo faremo anche qui con un regolamento che stabilirà in maniera chiara e semplice le modalità attraverso le quali potranno riunirsi per perseguire i propri scopi sociali, con la novità dell’introduzione di strumenti per la gestione partecipata degli spazi".

Il rapporto che lega lei e il Ssndaco Accorsi è di lunga data. Quale visione questa amministrazione vuole imprimere alla città?

"Cento ha bisogno di recuperare ordine e stabilità nella gestione ordinaria. Se guardo alle mie deleghe ritengo che per troppo tempo non si sia data importanza ed attenzione alle necessità ed esigenze quotidiane".