"Gestione pubblica dei beni comuni. Vi spieghiamo le nostre proposte"

Beni comuni, diritti e partecipazione. Saranno questi i temi che venerdì 16 febbraio alle 17:30 il Forum Ferrara Partecipata tratterà, presentando le proposte per una nuova gestione pubblica. L’Iniziativa si terrà presso la chiesa di San Giacomo Apostolo, in via Arginone 161 a Ferrara. L’introduzione spetterà a Corrado Oddi del Forum, che darà poi la parola a Marco Bersani di Attac Italia e ad Alfredo Alietti professore di sociologia presso l’Università di Ferrara. Il dibattito sarà moderato da Dalia Bighinati di Telestense. All’incontro pubblico oltre ad invitare tutta la cittadinanza, sollecitano la presenza di tutte le forze politiche e sociali. Inoltre chiedono di partecipare ai tre candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative di giugno: Anna Zonari, Fabio Anselmo e l’attuale sindaco Alan Fabbri. "Intendiamo - spiega Oddi - avanzare analisi e proposte a tutela dei beni comuni naturali, come aria, acqua, energia e ambiente, ma anche a difesa dei beni comuni sociali, tra i quali salute, trasporti, casa ed istruzione. Per tutti questi punti ci deve essere una gestione pubblica e partecipata. Questo perché nel corso dagli ultimi decenni ad oggi questi beni sono in corso di privatizzazione. Tra le nostre priorità - continua Oddi - c’è la ripubblicizzazione idrica e dei rifiuti. Nonostante Hera stia lavorando in proroga dal 2017 a causa della scadenza della concessione, chiediamo che la decisione sulla prossima forma di gestione, venga presa nella prossima legislatura, visto che siamo a pochi mesi dalle elezioni. Proponiamo la riduzione da due ad una le linee dell’inceneritore".

Si parlerà anche della gestione del servizio idrico. "Fino al 2027 la gestione della zona dell’alto ferrarese - ricorda Oddi - spetterà ad Hera, mentre nel basso ferrarese il servizio idrico è gestito dal Cadf. Noi del Forum proponiamo che si dia vita ad un’unica azienda pubblica che possa servire tutto il territorio provinciale. La prossima amministrazione - conclude Oddi - per noi dovrà guardare ad uno sviluppo economico ed industriale che tenga conto della ripubblicizazione dei beni comuni".