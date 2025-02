Gestione sinistri, indetto il bando. C’è tempo fino a marzo

Scadrà lunedì 24 marzo alle 12 il termine del bando di gara indetto dal Comune per partecipare alla Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione sinistri al di sotto della franchigia contrattuale della polizza Rcto (Loss Adjusting) per il periodo di 32 mesi dal 1 maggio 2025 al 31 dicembre 2027. L’aggiudicazione verrà fatta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La seduta pubblica di apertura delle offerte è programmata per mercoledì 26 marzo a partire dalle 10.