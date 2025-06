Gestione sostenibile del territorio. Accordo tra Cmv e Università

Cento segna un passaggio strategico inedito per il territorio: è stato firmato in questi giorni un accordo quadro tra la partecipata Cmv Servizi e il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Ferrara per lo sviluppo congiunto di strumenti scientifici, conoscitivi e gestionali dedicati al verde urbano e periurbano. Si tratta della prima collaborazione strutturata tra un ente di gestione del verde e un’università nella nostra area, che punta a portare metodi di ricerca avanzati e indicatori di sostenibilità ambientale al servizio di una programmazione urbana resiliente.

L’accordo si inserisce nel solco tracciato da Masterplant – Il Patto per il Verde del Comune di Cento, avviato nel 2024 per rispondere con concretezza alla crisi climatica. Dopo l’affidamento a Cmv Servizi della gestione del verde per nove anni, si apre ora una nuova fase che mette la scienza al centro delle scelte operative. L’obiettivo è dotare Cento di modelli di pianificazione e gestione capaci di rispondere in modo integrato e mirato a sfide cruciali come l’effetto isola di calore, il degrado ambientale e l’adattamento climatico. Tutto questo valorizzando le specificità di ogni microzona del territorio, con un approccio fondato su dati, monitoraggio continuo e interventi tarati sulle evidenze scientifiche.

"Cominciamo a mettere il secondo tassello per una gestione del verde al passo coi tempi, facendo la nostra parte in una tremenda crisi climatica globale, che ci chiede città sempre più resilienti. Sono estremamente felice e soddisfatto di poter collaborare con Unife, un interlocutore del nostro territorio dalla indiscussa autorevolezza scientifica. Ringrazio il dott. Pirani per la costante presenza, il supporto e la grande visione che sta dando alla nostra società", ha dichiarato il vicesindaco Salatiello (foto).