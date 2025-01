"Gestire il calore nelle nostre case"

Sul perché di una qualità dell’aria a rischio per Ferrara, interviene Andrea De Vivo: "Innanzitutto bisogna capire quali sono le cause e sicuramente la tipologia del nostro territorio non aiuta. Infatti, come noto, a Ferrara prevale l’umidità, con un mancato ricircolo di aria e altre cause. Sicuramente limitare il più possibile l’utilizzo delle auto in centro sarebbe un buon inizio, favorendo la mobilità sostenibile". L’attenzione di Andrea De Vivo, poi si concentra sulle case: "Inoltre, bisognerebbe capire il riscaldamento delle abitazioni private come viene utilizzato e quali strumenti vengono usati per scaldarle, così da adottare strategie mirate al fine di ridurre al minimo quel tipo di inquinamento".