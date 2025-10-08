Gestire il dolore cronico, le strategie tra farmaci e riabilitazione

Diverse discipline mediche a confronto per un unico tema, ‘La gestione del dolore cronico’. Questo l’argomento del convegno organizzato da Esercizio Vita per sabato alle 9 nella sala conferenze di Cna (via Caldirolo 84), con il patrocinio, tra gli altri, del Comune. Oltre ai medici di medicina generale, con cui il paziente ha un primo e continuativo approccio, interverranno ortopedici, anestesisti, fisioterapisti, reumatologi, psicologi e chinesiologi, per parlare, come suggerisce il sottotitolo dell’incontro, di ‘Approcci multidisciplinari per il benessere dei pazienti’.

Il tema del dolore cronico sarà infatti analizzato sotto diverse prospettive: diagnosi, trattamenti farmacologici e non farmacologici, riabilitazione fisica, approcci psicologici e prescrizione di esercizio fisico adattato, prendendo in considerazione tutte le fasce d’età a partire da quella adolescenziale.

Il programma e le finalità del convegno, aperto liberamente a tutti i cittadini interessati, sono stati illustrati dall’assessore comunale alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, intervenuta assieme al presidente e al vicepresidente di Esercizio Vita Luca Pomidori e Michele Felisatti. "Esercizio Vita – ha dichiarato Coletti – prosegue con un’opera di diffusione della conoscenza su temi che toccano il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali, le famiglie. Pochi mesi fa ha affrontato il tema della cronicità della malattia, ora del dolore cronico. Non mi stanco di ripetere che non c’è sensibilizzazione, non c’è programmazione dei servizi senza consapevolezza e informazione supportate da evidenze scientifiche. Migliorare la qualità della vita di chi ne soffre, è la prima forma di prevenzione".

L’obiettivo, come spiegato da Luca Pomidori e Michele Felisatti, è "analizzare il dolore cronico dal punto di vista della diagnosi, dei trattamenti farmacologici, non farmacologici e della riabilitazione".