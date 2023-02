"Gestire il potere ci ha logorato Va ritrovata la fiducia della gente"

di Ruggero Veronese

"La sinistra riformista è nata per cambiare il mondo, ma negli ultimi anni ci siamo accontentati di gestire il potere e questo ci ha logorato, snaturato e ha fatto venir meno la fiducia delle persone nel nostro partito. Ma essere riformisti non significa essere moderati". È il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli ad aprire i dibattiti nell’assemblea pubblica che segna il ‘ricongiungimento’, anche in chiave locale, di Pd e Articolo Uno, la forza politica creata sei anni fa da Pierluigi Bersani dopo lo strappo con Matteo Renzi. Un ricongiungimento sofferto ma a dir poco necessario per entrambi i partiti, che dalla sconfitta elettorale del 15 settembre cercano di ridefinire un’identità politica e recuperare il contatto con il proprio elettorato. Ne è cosciente Minarelli, che assieme alla segretaria provinciale di Articolo Uno Irene Bregola, al segretario regionale Pd Luigi Tosiani, all’ex presidente della Regione Vasco Errani, ora in Articolo Uno, ha presentato al Grisú il nuovo manifesto del Pd approvato il 23 gennaio dall’assemblea nazionale. "La sinistra ha aperto un nuovo percorso costituente – afferma Minarelli – e per la prima volta dopo tanto tempo vedo al centro della discussione i temi, e non le persone". Ad appoggiare le parole del dem anche l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, durante un rapido videocollegamento dalla Camera: "È giusto parlare di una costituente: abbiamo bisogno di continuare il confronto sui territori", sottolineando che "l’esito più grave delle ultime elezioni non è la vittoria di Meloni e Salvini, ma l’enorme tasso di astensione. Il nuovo Pd deve essere in grado di ridefinire la lista delle priorità in questo paese". Priorità tra cui secondo gli esponenti di Pd e Articolo Uno non può mancare il tema del lavoro: "Questioni come il salario minimo non difesa della contrattazione devono tornare a essere centrali", afferma Bregola, secondo cui le forze di sinistra negli ultimi anni hanno commesso l’errore di allontanarsi "dalle parti più fragili ed esposte della società" cadendo "in una eccessiva autoreferenzialità", che ha diffuso l’immagine di una sinistra elitaria. Ma il vero mattatore dell’assemblea è l’ex governatore Errani, che in un lungo intervento spiega che la sinistra "si trova di fronte a un cambiamento storico" che ha a che fare con i mille fattori di un presente in enorme trasformazione: dalla rivoluzione tecnologica alle crisi sociali ed economiche all’interno dei paesi occidentali: uno "scontro politico e culturale" che secondo Errani si sta sviluppando in tutto il mondo e che richiede ai partiti di sinistra di darsi una direzione e identità precisa.