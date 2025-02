"Gesù, la barca di Pietro e la sfida di diventare ’pescatore di uomini’"

Quante volte nella vita ci siamo trovati a dire: “Ho fatto tutto il possibile, ma non è servito a nulla”? Eppure, proprio nei momenti di sconforto, può accadere qualcosa che non avevamo previsto, come succede nel racconto evangelico. La scena è semplice: Pietro e i suoi compagni hanno passato tutta la notte a pescare senza risultati. La barca nonostante tutte le fatiche è ancora vuota e questa barca vuota diventa così il simbolo di tutti gli sforzi infruttuosi dei discepoli, e contemporaneamente anche delle nostre mani vuote. Ed è proprio in quel vuoto che vuole entrare il Vangelo di questa domenica. Gesù sale sulla barca di Pietro, non solo per usarla come pulpito, ma per entrare nella sua vita. Non chiede spiegazioni, non propone strategie, ma si inserisce direttamente nel cuore della sua frustrazione. Quando dice: “Prendi il largo e gettate le reti per la pesca”, sembra quasi ignorare l’evidenza: il mare è stato già setacciato, le reti sono vuote, l’esperienza dei pescatori suggerisce di lasciar perdere. Eppure Pietro risponde: “Sulla tua parola getterò le reti”. Una risposta che è un atto di fiducia disarmante, quasi un salto nel buio. Il miracolo che si realizza non sta solo nella quantità di pesci raccolti, ma nel cambio di prospettiva. Pietro, davanti a quella pesca straordinaria, non si esalta: cade in ginocchio e si riconosce fragile, insicuro, vuoto e peccatore. La sua reazione è lo specchio di come spesso ci sentiamo davanti a qualcosa di più grande di noi: inadeguati. Ma è proprio qui che Gesù pronuncia parole decisive: “Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Pietro viene chiamato a una missione nuova, a lasciare la sua sicurezza di pescatore per seguire un maestro che gli promette un orizzonte molto più ampio. E noi? Quante volte rimaniamo ancorati alle nostre certezze, alle abitudini che ci sembrano rassicuranti ma che spesso ci lasciano con in mano le reti vuote? Fidarsi di Dio significa lasciare il porto sicuro e prendere il largo, accettando l’incertezza e il rischio. Pietro, per dire “sì”, ha dovuto accettare di non essere lui a controllare la situazione, di non pretendere di avere tutte nelle proprie mani. Anche noi siamo chiamati a riconoscere che non tutto dipende solo dai nostri sforzi. Questo Vangelo ti chiede se sei disposto a lasciarti condurre in acque profonde, se sei pronto a lasciare che la tua barca, con tutte le sue fragilità, diventi il luogo in cui Dio compie il suo miracolo? Forse il primo passo è proprio quello di fidarti e dire, come Pietro: “Sulla tua parola getterò le reti”. E chissà che quelle reti non si riempiano di una gioia inattesa.

Andrea Celeghini