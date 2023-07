Gesù ringrazia il Padre, un abbraccio amorevole per gli umili e i delusi

Non è un gran momento per Gesù: Giovanni Battista è stato arrestato, le folle che inizialmente lo circondavano cominciano a rarefarsi. La sua predicazione, rivolta soprattutto ai bravi fedeli ebrei, a coloro che si sforzavano di seguire la religione dei padri, stava dando frutti scarsi. Potrebbe essere un momento di scoraggiamento. Ecco, però, farsi avanti un pugno di persone sulle quali nessuno avrebbe scommesso. Non quelli che pensavano di essere vicini al Regno, ma quelli che pensavano di non meritarlo. E Gesù ringrazia il Padre.

Il fallimento della sua prima predicazione è stata un’opportunità per vedere a fondo il progetto del Regno. Per capirlo. Non si guadagna, non si merita l’amore. Ci si lascia solo avvolgere. Chi è stanco, chi è preoccupato, chi è deluso non pensa certo di sgomitare per la prima fila. A loro occorre solo la consolazione di un abbraccio che possa far sentire l’amore e l’interesse del Padre. Sentirsi abbracciati. Sentirsi stretti, ma non legati da un giogo pesante, stretti da un abbraccio amorevole. L’abbraccio comprende tutta la nostra persona: gli aspetti belli e quelli meno belli. Tutto viene tenuto stretto. Tutto rimane insieme: non corriamo più il rischio di frantumarci. Ecco allora Gesù ringrazia il Padre, che gli dà questa possibilità: portare al Regno, non i “professionisti” del Regno, ma gli umili. Quelli come Lui, che magari pensavano di aver sbagliato strada, quelli che non si sono imposti né ostentando devozioni, né cultura. Chi se ne stava in un angolo aspettando che ci si accorgesse di lui. È quello che il Signore fa ogni giorno. Sta in un angolo, nell’angolo della nostra umiltà, nell’angolo della nostra fragilità, aspettando che ci accorgiamo di Lui. Per prometterci un giogo. Ma non un giogo fatto di comandi e imposizioni. Sarebbe una facile religione quella che ci dice fai questa serie di cose e sei a posto: il suo giogo, invece, è l’abbraccio di chi non permette che ci rompiamo in mille pezzi, di chi tiene ad ogni parte di noi, di chi con pazienza cerca di fare qualche passo insieme a Lui. Perché non si è da soli in questo cammino. Lo si fa con Lui.

E non è poco.

Valeria Poletti