"Gesù rivela all’uomo che la salvezza si trova nell’amore di Dio"

“Neanch’io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più”. Queste parole di Gesù fanno da sfondo alla nostra riflessione in questa quinta domenica di Quaresima. Ormai siamo prossimi alla celebrazione della Festa per la Cristianità della Pasqua e la nostra preparazione all’unico momento salvifico della nostra fede dovrebbe essere consolidato. Gesù ci ricorda ancora una volta che è misericordia, perdono, accoglienza, amore nonostante il legalismo e l’ipocrita giustizialismo dell’uomo. Il brano del Vangelo di Giovanni narra l’episodio della donna adultera, diviso in due parti: la prima riporta la disputa tra Gesù e i farisei che vogliono lapidare la donna secondo la legge del Levitico; nella seconda si assiste al breve e intenso dialogo tra la donna e Gesù. Per noi è sicuramente più arricchente la seconda parte del Vangelo. Nella prima Gesù disarma l’arroganza di coloro che credono di essere nel giusto schermandosi solo dietro alla legge, con la famosa frase: “chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. E quando tutti se ne sono andati e restano Gesù e la peccatrice si crea il silenzio. Contempliamo questa scena dove possiamo ritrovare ciascuno di noi. Il Divino Maestro ci guarda, forse ci accarezza e noi prostrati a terra dal nostro peccato e dalla nostra colpa non osiamo guardarlo attendendo una sentenza e una punizione tremenda. La donna sola alza lo sguardo e guarda Colui che senza peccato si addosserà tutti i peccati del mondo sulla Croce per salvarci. Il Cristo non chiede spiegazioni e non vuole scuse. Non condanna e basta! Non vuole vincere una disputa sulla validità o meno della legge che punisca o redima il peccato: Lui vuole salvare un’anima e rivelare che la salvezza si trova nell’amore di Dio. Per questo è venuto sulla terra e per questo morirà in croce e resusciterà: Gesù ci vuole con Lui in Paradiso. Così invita la donna come ciascuno di noi a non peccare più e a confidare nella Sua misericordia e nel Suo coraggio nel momento della tentazione e della prova. Non dobbiamo chiudere il nostro cuore alla grazia. Solo il perdono divino e il Suo amore ricevuto con cuore aperto e sincero ci danno la forza di resistere al male e di “non peccare più”.

don Andrea Pesci