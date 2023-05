Gettato da un’auto perché ammalato Un aiuto per Zoltan

Caro Carlino,

ci rivolgiamo ancora una volta

a te per chiederti aiuto per Zoltan, un gattino (che puoi vedere nella foto) gettato giù

da un’auto semplicemente perché ammalato. In questo momento se ne sta prendendo cura un ragazzo, da parte nostra abbiamo fatto una piccola colletta anche se chi ha un gatto o un cane in casa, sa bene cosa possa costare in caso di malattia o problemi vari. Proprio per questo siamo qui a chiedere

un aiuto per Zoltan, anche piccolo ma che potrebbe fare ugualmente la differenza.

Diamo a questo sfortunato

micio la possibilità di vivere degnamente. Chi condivide

può andare al Villaggio natura

in via Modena 267 e lasciare un qualcosa nella cassettina di Zoltan. Grazie infinite a tutti.

Gli amici di Zoltan