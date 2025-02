"Gettava rifiuti e ha tentato di investirmi"

La lotta contro l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti è una battaglia che si combatte su più fronti. C’è chi sporca, incurante delle conseguenze per l’ambiente e per la comunità. C’è chi denuncia, spesso rischiando in prima persona, come il residente di Scortichino che ha visto la propria auto quasi travolta da chi stava abbandonando rifiuti. E poi ci sono gli eroi silenziosi, i volontari che, armati di buona volontà e sacchi per l’immondizia, si rimboccano le maniche per ripulire ciò che altri hanno sporcato.

"Ho scoperto, a cento metri da casa mia, una persona che scaricava una quantità industriale di rifiuti domestici – racconta, appellandosi ai sociali per chiedere aiuto a chiunque abbia visto la scena per arrivare all’identificazione –. Ho cercato di fermarlo mettendomi davanti all’auto, una Golf grigio metallizzato. Ma mentre gli gridavo di non farlo, lui per tutta risposta ha cercato di investirmi. Ho segnalato alle autorità competenti. Quel tipo deve essere identificato". Purtroppo, episodi come questo sono isolati ma sono reali. L’abbandono di rifiuti è un problema diffuso, che colpisce anche il territorio circostante. Troppi abbandoni.

Ci sono poi cittadini che dedicano il loto tempo libero ad un principio di civiltà; ripuliscono aree pubbliche dai rifiuti. Sono i volontari di Plastic free. Una trentina di volontari, armati di guanti, sacchi e pinze per raccogliere i rifiuti, si sono dati appuntamento nei giorni scorsi sulle rive del Cavo Napoleonico per una giornata di pulizia. Una vera e propria task force che ha raccolto di tutto: lattine, bottiglie di vetro e plastica, copertoni di auto, pali da ponteggi.

Hanno raccolto cinquantasei sacchi in totale, per un peso di 595 chili. Un lavoro faticoso, ma che ha portato a risultati concreti. "È incredibile quanto materiale siamo riusciti a raccogliere", ha commentato un volontario. "Spero che questa iniziativa serva a sensibilizzare le persone e a far capire che l’ambiente è un bene di tutti, da tutelare e rispettare". Plasticfree è un’organizzazione di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica e non solo. A Bondeno è una realtà forte di volontari che concretizzano progetti.

Claudia Fortini