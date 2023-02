Ghedini Attachments premiata a Verona per i progetti innovativi

Importante riconoscimento per la Ghedini Attachments, l’azienda argentana è stata premiata a Verona per l’innovazione nella propria categoria per accessori per macchinari movimento terra a Verona, nell’ambito di SA.MO.TER, la fiera nazionale del settore movimento terra (nella foto da sinistra: Costantino Radis, Fabio Ghedini, Sara Quotti Tubi e Maurizio Danese). La giuria ha premiato il progetto a firma ’Ghedini Attachments’ "per essere un passo concreto verso l’elettrificazione delle attrezzature per macchine movimento terra, per il concetto funzionale e innovativo nei martelli per escavatori idraulici e per l’idea semplice e realizzabile". Gli E-Attachments sono accessori per macchine elettriche alimentati interamente a elettricità, una novità assoluta nel mondo del movimento terra. Il modello Ghedini EPB48 è solo il primo progetto di una serie di nuovi prodotti innovativi, per arrivare al più presto a soddisfare tutte le necessità e le aspettative delle aziende più all’avanguardia nella transizione fossileelettrico.