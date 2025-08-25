Gherardi, la frazione che rinasce. Dopo i murales e la trattoria ora decolla la squadra di calcio

Più il tempo avanza, più il mondo continua a cambiare e a evolversi, capovolgendo radicalmente le abitudini della società del presente. Una visione che ha inevitabilmente portato all’abbandono di numerosissimi comuni, paesi o frazioni, testimoni di uno stile di vita più lento e che al giorno d’oggi contano giusto qualche decina di abitanti. A partire dall’interno calabrese o siciliano fino al Basso Ferrarese di esempi ce ne sono moltissimi, molti dei quali trovano ancora un nome sulla mappa grazie alle testimonianze di chi, un tempo, ci abitava.

Tuttavia è curioso analizzare il caso di Gherardi, piccola frazione del comune di Jolanda di Savoia immersa nella Pianura Padana e vittima di questo spopolamento di massa, che sta cercando di ricomporsi e ricostruirsi un nuovo volto. Un obiettivo ambizioso ma fortemente desiderato da Stefano Muroni, attore e fondatore di Ferrara - La Città del Cinema con un legame indissolubile con Gherardi e i suoi abitanti. Ma per comprenderlo meglio, bisogna fare un tuffo nel passato: "Qui hanno vissuto i miei nonni - ha raccontato Stefano - e la vecchia civiltà contadina ferrarese di un tempo. Io ho avuto il piacere di vivere una felicità eterna qui, circondato dalle persone che amavo, dalle meravigliose bellezze naturali e dalla mia più grande passione: il cinema. In questo territorio è nato o è passato il grande cinema italiano: a partire da ‘La casa dalle finestre che ridono’ di Pupi Avati e ‘Il giardino dei Finzi Contini’ di De Sica, per poi continuare con registi del calibro di Luchino Visconti o Roberto Rossellini. Per questo ho pensato di decorare questo borgo con 20 murales dedicati ad alcuni dei prodotti più riconosciuti nel panorama cinematografico italiano e mondiale".

Un’attrazione reale che ha saputo coinvolgere molti visitatori, anche grazie alla possibilità di effettuare un tour guidato tra i diversi murales e di fermarsi a gustare le eccellenze del territorio presso la nuovissima trattoria. "L’apertura di ‘Ciak, si mangia’ combacia con l’idea di offrire ai visitatori un’ulteriore ragione per rimanere più tempo qui a Gherardi - ha sottolineato Stefano -, peraltro gustando dei piatti della tradizione ferrarese di ottima qualità. Naturalmente il cinema non manca, infatti all’interno del locale possiamo trovare una mostra cinematografica permanente che arricchisce l’esperienza totale".

Una seconda giovinezza vissuta grazie al cinema, ma non solo. Tra i numerosi progetti di Stefano Muroni c’è il ritorno nei campionati amatori di calcio a 11 della società sportiva locale: "La società Gherardi Calcio gioca a Jolanda di Savoia, ma qui c’è ancora il campo e lo spogliatoio. Inutile dire che rivitalizzare una squadra e le sue strutture significa avere gente che viene al campo a vedere le partite e, soprattutto, nuovi visitatori. In più questa squadra è una delle poche squadre a livello amatoriale ad avere un museo dedicato, situato a Jolanda di Savoia. Questo mi spinge ancora di più nel riportare questa società dove merita. È un progetto iniziato da qualche mese: sono sempre in contatto con Bonifiche Ferraresi, proprietaria del campo, e con il Comune di Jolanda, affinché questa idea possa diventare realtà".

C’è da dire che la strada è in salita, viste le procedure dai tempi di attesa prolungati e la mancanza di persone interessate al progetto, come testimoniato da Marco Tieghi, mister storico e figlio del fondatore della società: "Il Gherardi Calcio nasce negli anni ‘70 grazie a mio padre, poi io ho avuto il piacere di giocarci e di allenare i ragazzi che sono passati di qui. Questa società è una delle più rinomate nei dintorni, ma negli ultimi tre anni abbiamo riscontrato grande difficoltà nel costruire una squadra. Siamo stati costretti a spostarci nei campionati di calcio a 7, ma ora vogliamo tornare dove eravamo un tempo. Gherardi Calcio è una società storica che grazie all’intervento di Stefano Muroni può permettere ai giocatori di non pagare nessuna retta. Ciò che chiediamo è la voglia e la passione di giocare a calcio, in modo da riaccendere la passione agli abitanti di questo borgo".