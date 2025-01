Ghetto, progetto per valorizzare anche il turismo

Si chiama ’Interreg Europe Jewels tour - jewish heritage as leverage for sustainable tourism’. Il budget del progetto, proposto dal Comune di Ferrara quale ente capofila di una cordata europea formata da sette città, è di 1.992.014 euro, di cui 461.014 euro per il Comune di Ferrara. Il progetto è iniziato il primo aprile del 2024 e si concluderà nel giugno 2028. Proprio la città estense ospiterà anche la conferenza finale del progetto, in programma nella primavera del 2028.

Obiettivo, quello di esplorare il potenziale turistico del patrimonio storico e culturale ebraico nelle città d’Europa, definendo le strategie comuni di valorizzazione da integrare negli strumenti di policy esistenti. Il primo meeting tra i partner, che si è già svolto nella nostra città, era dedicato alle potenzialità della digitalizzazione per la valorizzazione del patrimonio culturale. Occasione per condividere la ricchezza custodita nella storia della comunità ebraica della città estense con altre realtà europee. Oltre alla città di Ferrara, il partenariato è composto dall’Università di Scienze Applicate di Breda (Paesi Bassi), dal Comune di Erfurt (Germania), dal Comune di Coimbra (Portogallo), dal Comune di Lublin (Polonia) e dalla sua associazione Brama Grodzka Teatr, dall’Agenzia di investimento e sviluppo di Riga (Lettonia) e, nuovo partner da luglio 2024, dall’Agenzia regionale di sviluppo di Leopoli (Ucraina). Tra i partner associati si inseriscono la Regione Emilia-Romagna, l’Ente per il Turismo - Centro do Portugal e, come nuovo partner associato, la Regione di Leopoli.

Il patrimonio ebraico come leva del turismo sostenibile è alla base del progetto Jewels tour, della durata di quattro anni. L’iniziativa mira a sviluppare nuove strategie, o integrare quelle esistenti, per valorizzare il potenziale turistico del patrimonio culturale ebraico, sia materiale che immateriale. Il lavoro progettuale vedrà scambi di buone pratiche.

Ogni partner è chiamato ad integrare i risultati del progetto nei propri strumenti di programmazione e gestione, con un’attenzione particolare alle strategie di investimento per la crescita e il lavoro disposte dalla Commissione Europea. Il Comune di Ferrara parteciperà alla definizione di interventi migliorativi degli interventi previsti dalla strategia regionale PR Fesr. In città, l’obiettivo delle azioni che verranno ipotizzate nell’ambito del progetto sarà quello di rendere accessibile ai cittadini e ai turisti il patrimonio culturale ‘invisibile’ custodito nel ghetto, attraverso l’accesso virtuale a luoghi, memorie, archivi e narrazioni, rimaste inaccessibili per decenni.