"Già attivato un supporto psicologico per gli alunni"

"Sono costernato, dispiaciutissimo". Domenico Marcello Urbinati, preside dell’istituto comprensivo di Copparo nel quale rientrano anche le elementari e le medie di Ro, è ancora scosso da quanto accaduto durante una gita di due classi della scuola della frazione di Riva del Po. "Il progetto al quale stavano partecipando i bambini – spiega raggiunto al telefono poco dopo il crollo del terrazino nel quale sono rimasti feriti un insegnante e una guida turistica – era un’attività sul territorio finalizzata a far incontrare i ragazzi della scola primaria con quelli della secondaria. L’idea era quella di visitare realtà architettoniche rilevanti: esplorazione e conoscenza del territorio sono nel Dna del nostro istituto". Nessuno poteva immaginare quanto sarebbe accatuo durante il giro tra le mura storiche di villa Rivani Farolfi. "Sono vermanete dispiaciuto – ribadisce il dirigente scolastico –. Mi sono subito attivato per i bambini. Ci sarà un supporto psicologico grazie all’Unione Terre e Fiumi e a Promeco. I ragazzi sono tutti molto colpiti. Oltre all’aiuto dei docenti, attenti e sensibili, metteremo dunque in campo un supporto professionale". Gli psicologi, prosegue Urbinati, "aiuteranno i ragazzi a capire meglio" e vigileranno "sul loro stato di benessere". Sotto choc anche gli insegnanti, in apprensione per le sorti del collega e della guida, ricoverati al Sant’Anna dopo l’incidente ma che, a quanto si apprende, non sono mai stati in pericolo di vita.

f. m.