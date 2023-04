Già pronta la prossima manifestazione Cittadini in corteo in piazza della Rocca

Anche i cittadini si sono organizzati per una mobilitazione in favore del mantenimento del Pronto Soccorso chiedendo che la riorganizzazione sanitaria che la Regione sta progettando non porti al depotenziamenti della struttura. L’appuntamento è per sabato 22 alle 16.30 in piazza della Rocca. "Siamo cittadini in soccorso del nostro Pronto Soccorso – spiega Marco Gallerani –. Abbiamo deciso di fare una mobilitazione cittadina scegliendo come punto piazzale Rocca perché contiamo di avere centinaia di persone. Ciò che è in gioco è la struttura più importante e vitale che abbiamo. Un depotenziamento del Pronto soccorso vorrebbe dire creare i presupposti anche per quello dell’ospedale".