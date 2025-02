Giacobazzi come oste al ’Nuovo’: "Abbiamo bisogno di convivialità"

Giuseppe Giacobazzi, comico e attore, sarà in scena al teatro Nuovo, domani sera alle 21, con lo spettacolo ’Osteria Giacobazzi’.

Al secolo Andrea Sasdelli, lei non è un comico da battuta, ma un narratore.

"Esatto, un raccontastorie. Storie che poi fanno parte della mia vita. Mi sono reso conto che la gente si immedesima bene in ciò che dico perché, in fin dei conti, non sono diverso dagli altri, anzi".

Da dove nasce l’idea dello spettacolo?

"In realtà è nata per caso, dal delirio alcolico del ‘brindisi post spettacolo’. Poi il ‘problema’ è che ci si supporta a vicenda. Alla fine abbiamo deciso di volerlo fare davvero e ne sono entusiasta. Vedo che la gente è contenta".

Come dicono ‘iMasa’ – la band di supporto a tutta la piéce – si ‘ride di gusto’. Che gusto deve avere, secondo lei, la risata?

"Nel panorama attuale va calibrata. Per noi il ‘politically correct’ non esiste. Io ho sempre pensato che se si va in tv un minimo di autocensura lo si debba avere. Ma in teatro tu devi venire apposta a vedermi. Sei tu che vieni da me, quindi mi sento libero di dire quello che voglio. Ovviamente non si insulta, sono battute di vita quotidiana, non si deride assolutamente nessuno".

Lei è già venuto a Ferrara a dicembre. Cosa offre questa volta la casa?

"Il menù è sempre quella più o meno, ma non c’è un copione fisso. Sia per gli ospiti a sorpresa, sempre diversi, sia per come si evolve poi la serata. Ci saranno racconti e aneddoti differenti. L’altra volta, per esempio, ho recitato una poesia, stavolta non la farò o, perlomeno, non farò quella".

Citava gli ospiti a sorpresa, qualche spoiler di domani sera?

"Non ho idea di chi ci sia domani. Possiedo una lista di nomi, ma in questo momento non ce l’ho con me e non me la ricordo purtroppo. Posso dire che tra i tanti abbiamo avuto Franz Campi, Paolo Cevoli e Silvia Mezzanotte".

Lei ha iniziato come comico nei locali, nel ‘92. Quanto vissuto personale c’è nello spettacolo?

"Dopo 30 anni di palcoscenico quell’esperienza la metti in mostra totalmente. Non ti fa più paura nulla. Tutti questi anni si sono dimostrati una bella gavetta. Quando sono arrivato a ‘Zelig’ la prima volta avevo decine di storie e pezzi comici, con almeno 5 o 6 assi nella manica".

Come scegliete il pubblico che sale sul palco?

"Alcuni non lo sanno proprio. È chiaro che gli spettatori non verranno presi in mezzo negli sketch. Il numero è fatto per farli partecipare, ma senza che vengano insultati o sbeffeggiati. Semplicemente, si godono lo spettacolo da un punto di vista diverso da quello della platea".

E come reagiscono?

"Alcuni sono timidi, però poi quando finisce lo spettacolo sono alquanto contenti. La cosa bella è che la gente può salire sul palco anche a metà dell’atto. Abbiamo ideato apposta questo piccolo intermezzo, che si chiama ‘Osteria got talent’, durante il quale invitiamo sul palco un paio di persone che vogliono mettersi in gioco. Possono fare ciò che vogliono, raccontare barzellette o cantare".

Che messaggio c’è quindi?

"Di necessità di un cambiamento nella comunicazione. Il linguaggio è cambiato tanto, un po’ a causa della pandemia, e del virtuale. Molti locali oggi sono fighetti, con i vari menù gourmet. Ma dico io, una cosa semplice, discorsiva e conviviale, perché non si fa più? Abbiamo bisogno di un ritorno alle origini della convivialità. La battuta sarcastica è protagonista, ma lo sono anche il panino e il bicchiere di vino".

Andriy Sberlati