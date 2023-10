Giacomo, il radioamatore più giovane d’Italia

Si è formato alla Protezione Civile di Lagosanto, uno dei più giovani radioamatori d’Italia. Si tratta di Giacomo Mazzini, allievo volontario dell’associazione laghese, che dal 21 settembre è entrato a far parte del prestigioso gruppo dei radioamatori italiani, distinguendosi come uno dei più giovani e promettenti talenti del settore. A soli sedici anni. Studente al quarto anno dell’indirizzo Informatica dell’Istituto di istruzione superiore ‘Guido Monaco’ di Codigoro, Giacomo ha preso parte al campo-scuola organizzato dalla Protezione civile di Lagosanto ed è stato seguito dal Nicola Zagatti, referente delle telecomunicazioni, la cui guida e supporto hanno contribuito in modo significativo al successo del giovane che, assieme ad altri del campus, ha ricevuto un riconoscimento da parte del presidente provinciale del coordinamento delle associazioni di Protezione Civile Claudio Tabanelli.

"Giacomo – riferisce Zagatti – si è appassionato al mondo delle radio e, durante l’attività svolta al campo-scuola, ha dimostrato di avere grandi capacità. Tant’è che ha sostenuto l’esame completo e ottenuto la patente di radioamatore. Un traguardo che mediamente viene raggiunto da persone con media di età tra i 35 e 40 anni. Ad oggi, la Protezione civile di Lagosanto può vantare tra le sue fila l’allievo volontario radioamatore più giovane d’Italia".

A stupire è stato il modo in cui Giacomo si è approcciato alla radio, al modo di comunicare che ha dimostrato. La Protezione civile ha intenzione di realizzare un progetto dedicato al settore, con la prospettiva di avvicinare anche altri giovani e garantire quel ricambio generazionale sempre necessario.

"Sono veramente contento ed entusiasta di essere entrato a fare parte del gruppo di radioamatori italiani – confida proprio Giacomo –. Non vedo l’ora che arrivi l’autorizzazione generale che mi consentirà di poter esercitare in autonomia. Senza affiancamento". Si, perché al momento può esercitarsi solo in presenza di Zagatti, in attesa dell’autorizzazione (a breve arriverà) che come previsto dalla normativa è necessaria. Da parte di tutta l’associazione di Protezione civile di Lagosanto sono giunte le congratulazioni al ragazzo per l’importante traguardo raggiunto e che sicuramente coltiverà negli anni a venire. "Giacomo non è solo il radioamatore più giovane d’Italia – sottolinea la presidente della Protezione Civile, Donatella Moretti –, ma è anche un ragazzo meritevole e volenteroso. La sua dedizione, la sua passione e il suo impegno nell’aiutare gli altri sono un esempio per tutti i futuri volontari: siamo estremamente orgogliosi di averlo tra le nostre fila e non vediamo l’ora di vedere quali altri successi e traguardi raggiungerà nel suo futuro con la Protezione Civile di Lagosanto".

Un’associazione che è molto attiva sul proprio territorio e che ogni anno propone localmente l’iniziativa nazionale ‘Anch’io sono la Protezione civile’ per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e dell’assistenza sul territorio in caso di emergenza, calamità e non solo.