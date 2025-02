Giacomo Poretti stasera all’Abbado: "Siamo nel mezzo di un cataclisma"

Giacomo Poretti sarà presente oggi alle 20.30 – con replica domani alla stessa ora – al teatro comunale ’Claudio Abbado’ come protagonista della commedia satirica ’Condominio non amour’.

So che le piace definirsi scrittore e umorista.

"Sì, ovviamente sono anche altro, ma è una definizione che non è lontana dalla realtà".

In ‘Condominio mon amour’ torna in scena con Daniela Cristofori, sua moglie. Quanta autobiografia c’è nello spettacolo?

"Zero. Sono due personaggi di invenzione che rappresentano alcuni aspetti del mondo moderno. Uno dei due personaggi è un custode e l’altro è un manager che viene a comunicare il licenziamento al primo. La modernità richiede evoluzione e le ‘human researches’ non sono più necessarie".

Il condominio è una metafora?

"Sì, abbiamo scelto a caso un mestiere che è a rischio di scomparire. Ormai i robot possono sostituire l’uomo su più fronti. Il custode è un esempio, ma ce ne sarebbero molti altri".

Quanto Giacomino di ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’ c’è nel suo personaggio?

"Non c’entra nulla. L’esperienza mi ha aiutato, ovviamente, ma questa è tutt’altra cosa. Anche lo stile comico e umoristico è totalmente diverso".

Che ruolo gioca il suo tipico sarcasmo pungente? C’è una controparte più intima?

"Ci sono tutte e due le cose. Il custode usa il sarcasmo per smontare la cosa e affrontare la notizia, poi dopo però – senza rivelare il finale – c’è un confronto tra i due personaggi, più riflessivo e poetico".

Un’evoluzione distopica da un lato e allo stesso tempo, una involuzione dell’umano.

"Sono convinto di sì. Queste sono preoccupazioni che, se siano esse vere o meno, sarà il tempo a dirlo. Già il fatto stesso che certi lavori siano stati sostituiti, da un lato mostra un vantaggio, dall’altro si va a perdere il contatto umano. L’orizzonte è assolutamente distopico".

Che messaggio volete mandare? Speranza o pessimismo?

"Le macchine incombono, questo è sicuro. Il finale però è aperto. Penso che si stia vivendo una fase in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale affascinano irresistibilmente. Però non sappiamo prevederne gli effetti negativi. Mi piace pensare che siamo nel mezzo di un cataclisma. Siamo affascinati dalla potenza travolgente della cosa, ma non sappiamo che effetti lascerà".

Il pubblico come reagisce?

"Si diverte. Il tema interessa molto. L’altro aspetto molto importante è la percezione del lavoro nelle nuove generazioni. Sicuramente non esiste più l’idea di vivere per lavorare. Il paradigma è cambiato. Le ultime generazioni si stanno chiedendo che senso abbia sacrificare tante ore della nostra vita per uno stipendio".

E lei cosa ne pensa?

"Il discorso è lungo. Sono fortunato perché, dopo tanti anni, sono ancora innamorato del mio lavoro. Però mi chiedo quante persone siano fortunate come me. Forse un 5-7%. La maggior parte delle persone fa un lavoro che non è contenta di fare".

Progetti futuri del ‘milanese dell’anno 2024’?

"Dopo lo spettacolo, continuo con il ’Teatro degli angeli’, di cui sono direttore artistico. Ovviamente prosegue la conduzione del ‘Porecast’ e sto valutando l’idea di scrivere un nuovo spettacolo, sempre con mia moglie".

Con il trio? Ci dobbiamo aspettare qualcosa per il 2025?

"Non a teatro. Di film non ne stiamo scrivendo, ma in autunno dovrebbe uscire il documentario su noi tre".

Andriy Sberlati