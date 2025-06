Giada tra sogno e realtà

Oggi, alle 20,45, sul palcoscenico del teatro ’De Micheli’ a Copparo, andrà in scena il saggio di danza dei corsi Soul ballet che sono stati tenuti della dottoressa Federica Raminelli, insegnante di ballo.

Sarà presente nello spettacolo la danzatrice Giada Bertelli (nella foto), giovane ballerina copparese di grande talento che ha iniziato la sua formazione proprio con l’insegnante Raminelli. Giada si è trasferita a Castelfranco Veneto a settembre del 2020 dove ha iniziato a frequentare i corsi di danza classica e contemporanea de ’Il Balletto’ e contemporaneamente il liceo classico. Durante questi anni si è esibita in molti spettacoli partecipando a concorsi di livello internazionale. Bertelli ha sostenuto gli esami Intermediate e Advance 1 Istd e Rad advance 2 lo scorso 6 maggio, con cui si è diplomata.

Al saggio che va in scena oggi, intitolato ’Tra sogno e realtà, un viaggio nel tempo e nello spazio’, l’insegnante Federica Raminelli, affiancata dall’insegnate di danza Moderna Aurora Gatti, ha pensato di creare un viaggio esplorativo. Saranno presenti come ospiti anche gli allievi di Hip Hop della maestra Giulia Zanellati che animeranno la serata con il ritmo pop. Lo spettacolo di danza sarà supportato dall’associazione chiamata ’Vox et sonus’, facente parte di Arte e Spettacolo del maestro Gianmaria Raminelli.