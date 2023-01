Giaguari, ironia e risate sul palco Una Teresa Mannino da sold out

È già sold out da tempo ‘Il giaguaro mi guarda storto’, il nuovo spettacolo che stasera alle 20.30 porta Teresa Mannino sul palco del teatro Comunale. Scritto dalla comica e autrice insieme a Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti, nel nuovo show Teresa Mannino firma anche la regia. "Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi – dice Mannino –. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale". Teresa Mannino porta sul palco la sua ironia graffiante con acuta intelligenza e autentica passione coniugando una raffinata tecnica attoriale e una rara capacità di improvvisazione. Sazia, stordita, consumista, la società che Mannino disegna ha urgente bisogno di guardarsi senza indulgenza allo specchio.