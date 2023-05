Giallo di periferia scritto da Forlani

Questa sera, alle 17.30, alla Gelateria Igli di Vigarano Mainarda la scrittrice ferrarese Chiara Forlani presenterà il libro "La bambina fatta di niente". Un giallo ambientato a Ferrara, un viaggio misterioso, in una trama magistralmente raccontata, in modo originale ed avvincente ma con grande delicatezza, nota distintiva dell’autrice, lasciando aperta la porta della speranza. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale di Vigarano. Un giallo ambientato in città, tra i colori sbiaditi della nebbia degli anni ‘70, una quotidianità con una faccia e molte maschere e i segreti, tutti da svelare e da indagare, degli abitanti di un condominio di periferia. La Gelateria Igli, si conferma un luogo adatto per ospitare gli eventi.