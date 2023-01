Gian Pietro Testa, funerali giovedì Gulinelli: "Piangiamo un uomo di cultura e inchieste storiche"

I funerali di Gian Pietro Testa, giornalista ferrarese di fama nazionale scomparso domenica, si terranno giovedì 12 gennaio. Dalle 11.30 in poi lo si potrà salutare presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cona, poi alle 13.50 si partirà per la Certosa verso la sala crematoria. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

Gian Pietro Testa era un grande giornalista, scrittore, poeta. E coltivava la passione della pittura. Conservano traccia della sua opera anche le collezioni civiche. Nel giorno seguente alla scomparsa dell’autore si ricorda, nello specifico, anche la sua attività pittorica, attraverso un dipinto custodito dalle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Ferrara. Si chiama “Metamorfosi 1. Albero mostro”, è del 1991 ed è stato realizzato con tecnica mista su tavola di legno massiccio, donato dall’autore al termine di una personale alla sala Orsatti al Centro Civico di Pontelagoscuro, in quell’anno, e qui esposto nuovamente alla mostra “Fetonte e dintorni”. "Ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere personalmente Gian Pietro Testa, e di apprezzare l’uomo e la sua opera – dice l’assessore Marco Gulinelli –. Piangiamo un uomo di cultura, autore di inchieste storiche, un cronista sapiente e coraggioso che ha dedicato la propria vita alle arti della scrittura e della pittura e che ha servito e onorato Ferrara, col suo impegno, col suo lavoro, con la sua passione".