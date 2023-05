Gian Pietro Testa, omaggio alla Bassani

A pochi mesi dalla scomparsa di Gian Pietro Testa la biblioteca Bassani (via Grosoli 42) organizza un incontro oggi, alle 17, per celebrarlo attraverso il ricordo di chi l’ha conosciuto. In programma interventi di Sergio Gessi (giornalista), Marco Mari (Festina Lente Edizioni) e Andrea Poli (scrittore). Letture a cura di Teresa Fregola tratte dal romanzo ’Il linciaggio’. L’incontro è il secondo della rassegna ‘Era di maggio: gli autori si raccontano’, che si concluderà il 25 maggio con Chiara Forlani e il suo libro ‘Il campo delle ossa’.