Gian Pietro Testa, omaggio alla pop art tra corpi di donne

La nudità di corpi femminili immersi in una composizione che rimanda al tipo iconografico dell’Ultima Cena. Al tempo stesso, la capacità di coniugare, da un lato, il senso di smarrimento individuale alla Hopper, e dall’altro, la poetica sospensione metafisica ("figlio delle Muse Inquietanti" è la definizione di Lucio Scardino), ma anche il mare di de Pisis e l’elemento incongruo contemporaneo – la tanica di TnT – che riporta a situazioni personali, contingenti, italiane. Sì, perché, il 12 dicembre del 1969, il primo giornalista a entrare nella sede della Banca dell’Agricoltura, dopo la strage di Piazza Fontana, è il ferrarese Gian Pietro Testa, che all’epoca si trovava nel pieno di una carriera tutta dedicata alla sua prima passione: il mestiere del giornalista. Così, non poteva che essere Giorgia Mazzotti – giornalista e allieva del cronista e scrittore scomparso nel gennaio dello scorso anno – a organizzare, curare e dedicare una mostra alla seconda passione di Gpt: la pittura. ‘Gian Pietro Testa. Il giornalista che amava dipingere’ è il titolo dell’esposizione allestita all’Idearte Gallery di via Terranuova 41. E’ stata inaugurata ieri, sarà aperta fino al 20 marzo. "È stato il mio insegnante alla scuola di giornalismo di Bologna – racconta la curatrice –. Alla fine del mio percorso, siamo rimasti amici: ero una delle poche attente alla sua produzione artistica. Andavo nel suo studio di Carlo Mayr, dove c’erano diverse opere. Quando è venuto a mancare, mi è sembrato assurdo non mostrarle alla città: Gian Pietro Testa ha vissuto gli anni di Farina e lo stesso Farina aveva apprezzato i suoi dipinti, tanto che i Musei Civici di Ferrara conservano ancora una sua opera".

Il percorso espositivo raccoglie una serie di immagini a tema prevalentemente femminile: "l’artista-letterato attinge a piene mani e sa fare sue le opportunità e le affinità che incrocia sulla strada e verso le quali si pone con atteggiamento curioso, anticonformista e creativo". Si ritrova nell’arte di Filippo de Pisis, del quale Testa emula il paesaggio marino di impronta metafisica, passando dalla classica immagine del pesce all’inserimento graduale di donne distese, sedute, esposte all’aria, al sole e al sale. Non manca, poi, l’idea del consumismo e della Pop Art, che Testa reinterpreta in chiave personale (il periodo vissuto e raccontato da giornalista è rievocato dall’inserimento incongruo di una tanica con l’etichetta dell’esplosivo). D’altronde, Gpt ha anche avuto modo di vedere in prima persona Andy Warhol, venuto a Ferrara nell’autunno del 1975, in occasione della mostra organizzata al Diamanti proprio da Farina.

Francesco Franchella