Gianmarco Mazzucato, 19enne di Rovigo, 4° nei Campionati Italiani di Ciclismo Mountain Bike

Entusiamo e adrenalina alle stelle per il giovane atleta Gianmarco Mazzucato, studente di 19 anni di Rovigo iscritto all’università a Ferrara. Gianmarco è stato scelto come atleta a rappresentare il Cus di Ferrara (centro universitario sportivo) ai campionati italiani di ciclismo categoria mountain bike. I campionati italiani si sono svolti nella città di Camerino, nelle Marche, dove ha sede una delle più prestigiose università italiane. Gianmarco Mazzucato, unico atleta rodigino a rappresentare la categoria, fino agli ultimi metri ha sfrecciato in terza posizione per poi tagliare il traguardo al 4° posto assoluto. "Esperienza meravigliosa", il commento dell’atleta della società Team Todesco.