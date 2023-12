Gianni Albert: "Io, figlio d’arte. Quando rinunciai a Sanremo"

Oggi Gianni Albert, cantante ferrarese dalla lunga carriera, compie 80 anni e festeggerà sul palco del ‘Giardino da Mattia’ di Ferrara dove, dalle 20, canterà accompagnato dalla sua band formata da Marco Ballanti alla chitarra, Andrea Scorzoni al sax, Alessandro Todeschini al piano, Marco Giolli alla batteria, Renzo Corti al basso e Paolo Raffaele al violino. "Una serata di jazz e swing americano da ascolto – dice Albert –; da crooner faccio il genere di Frank Sinatra, Ray Charles, Armstrong. E brani che ho riadattato in chiava jazzistica". Un compleanno ricco di ricordi. "Tutto è cominciato a Bologna quando a 17 anni iniziai andando a scuola dal Maestro Neri. Insieme a me c’erano anche Carmen Milani, Mingardi, Morandi e molti che poi sono diventati personaggi da Sanremo – inizia il racconto -. Io ho proseguito con il Conservatorio. Ma la mia passioni ha radici profonde perché sono figlio d’arte: mio padre suonava la batteria e aveva un gruppo negli anni ’50. Aveva un palazzo con il ristorante e nel piano superiore dove c’era un grande salone, lui suonava con l’orchestra. Il mio primo gruppo l’ho fondato quando ero militare a Ghedi – ricorda – e lì ho lavorato con il fratello di Mina e conobbi anche lei, che la domenica veniva a trovarlo. Ci chiamavamo ‘I Baronetti’ ed era il1962 e da lì non mi sono più fermato creando altri gruppi come ‘I discepoli’ , ‘I moderni’ per poi presentarmi come Gianni Albert e il suo gruppo. Ho lavorato con Fred Bongusto accompagnandolo musicalmente per diversi mesi quando venne alla ex Taverna a Ferrara ed eravamo diventati amici così come anche con Gino Paoli e Rocky Roberts. Tony Renis invece lo conobbi tramite Vittorio Sgarbi. Con Tony abbiamo cantato insieme al funerale della mamma di Sgarbi e siamo ancora in collaborazione quando spesso è a Roma. Quando invece abitavo a Montecarlo ho cantato anche per Stefania e Carolina di Monaco. E ho avuto una carriera buona, ho lavorato in Rai con Michele Cucuzza a ‘La vita in diretta’". Poi il cambio, preferendo il jazz alle cover, trasformandole e mettendoci nel suo nell’accompagnamento. "Il sogno di andare a Sanremo? "Ho avuto l’occasione ma il troppo successo mi ha sempre fatto un po’ paura – dice –; ebbi l’occasione ma rinunciai anche al provino. Di certo quando sono sul palco è qualcosa di speciale per me. Amo la musica fin da quando ero bambino e tutt’ora studio, elaboro brani e ci metto molto del mio anche nell’interpretazione".

Laura Guerra