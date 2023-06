Giannini apre il Ferrara film festival

Il Ferrara Film Festival inizia a svelare le sue carte e la prima è già vincente: sarà Giancarlo Giannini ad inaugurare, il prossimo 16 settembre, l’ottava edizione della kermesse ormai entrata di diritto nella rete dei più grandi festival del cinema in Italia. All’attore, che più di tutti rappresenta il cinema italiano nel mondo e che ha appena ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, sarà consegnato il Dragone d’Oro alla Carriera, uno dei più ambiti riconoscimenti del Festival, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan. Attore, regista, doppiatore (inconfondibile voce di Al Pacino e Jack Nicholson), scrittore, sceneggiatore e anche musicista. Quella di Giancarlo Giannini è una lunga carriera, fatta di personaggi dai mille volti, interpretati negli oltre 130 film girati con alcuni tra i più grandi registi italiani e internazionali: Luchino Visconti, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, Francis Ford Coppola e Ridley Scott, per citarne solo alcuni. E una lunga lista di riconoscimenti tra i quali, oltre alla candidatura all’Oscar come miglior attore nel 1977 per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller, anche il Prix d’interprétation masculine a Cannes, sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento e cinque Globi d’Oro. "Sono orgoglioso, quale attore italiano, di aver ricevuto, dopo tanti anni dalla nomination all’Oscar, l’ambita e prestigiosa Stella sul Walk of Fame. Colgo, altresì, l’occasione per esprimere la mia gratitudine, alle Istituzioni ed alla città di Ferrara, per avermi assegnato il Premio alla Carriera, nell’ambito del Ferrara Film Festival, premio che ritirerò personalmente il prossimo settembre". Così, di ritorno dagli Stati Uniti, ha accolto l’invito del direttore del Ferrara Film Festival Maximilian Law a salire sul palco della prima serata per ricevere il Dragone. Con 40 eventi in 8 giorni di kermesse e circa 20.000 presenze attese, quella che si sta delineando in questi giorni, con le ultime conferme importanti, sarà un’edizione speciale: tante anteprime nazionali e internazionali, un red carpet eccezionale e una nuova prestigiosa “casa”, il Teatro Nuovo, centro nevralgico del Festival insieme a Piazza Trento e Trieste.