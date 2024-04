’Giardini al cinema’, il libro di Mattioli al centro Bassani

Oggi alle 16 al centro Studi Bassaniani di Ferrara, si terrà ’Pomeriggi in giardino’ di Giovanna Mattioli presenterà il suo libro Giardini al cinema. Paesaggi di donne, uomini e natura raccontati in 51 film. Introduce Gianni Venturi, co-curatore del Centro Studi Bassaniani. Per quanto riguarda Giovanna Mattioli è un’architetta ferrarese, giardiniera darwiniana e origamista. Si occupa di tutti gli aspetti della cultura del giardino e del paesaggio attraverso la progettazione e la didattica, curando e organizzando lezioni, seminari e conferenze. Gianni Venturi, ferrarese, è co-curatore del Centro Studi Bassaniani. Ha studiato Lettere e filosofia presso l’Università degli Studi di Firenze, dove è stato docente. Autore di numerosi studi sulla storia e la letteratura italiana.