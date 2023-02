Giardini al cinema, un tuffo nel verde sul grande schermo

Sarà l’auditorium della biblioteca Bassani di via Grosoli 42 a ospitare oggi alle 16 la presentazione della rassegna ‘Giardini al cinema 2023’ a cura del Garden Club Ferrara. La rassegna di quest’anno propone una riflessione sul giardino come spazio domestico, soprattutto come luogo di cura e condivisione di affetti famigliari. Durante la presentazione della kermesse verranno approfonditi con la curatrice Giovanna Mattioli, i temi dei giardini presenti nei film del programma e alcuni aspetti storici e architettonici del giardino privato. Le proiezioni dei film in rassegna si terranno al Cinema Apollo alle 16. Si parte martedì 28 febbraio con Another Year (2010). Le stagioni di un ortogiardino scandiscono un anno della vita di una famiglia inglese.