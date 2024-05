Giardini aperti, boom di visitatori. La ’Vigna’, un giorno nell’oasi verde

Pioggia di eventi in città anche in questo fine settimana in compagnia dei giovani del Fai e tra sfide con l’arco. Tanta gente all’iniziativa Giardini Aperti, evento regionale dedicato al verde, nell’ambito della campagna #FAIbiodiversità. Ieri i volontari del Gruppo Fai Giovani di Ferrara hanno accompagnato i turisti alla scoperta di un angolo poco noto della città, un luogo privato ed esclusivo, dove si integrano magistralmente architettura, storia e ambiente. Porte aperte al giardino del condominio ‘La Vigna’, in via delle Erbe, a due passi da piazza Ariostea. Si tratta di un’area verde di grande attrattiva, dalla storia antichissima. Faceva infatti parte del complesso del Convento dei Certosini, che era stato costruito a metà ‘400 per volere del duca Borso e ancora oggi sono visibili i locali di servizio dei monaci, oggi adibiti a case private. Protagonista assoluto, grande la meraviglia dei visitatori, è stato il giardino. Durante la tappa sono state illustrate le specie vegetali che vi si trovano, modi e criteri di coltivazione. E’ stata una piacevole passeggiata in un’oasi verde nel bel mezzo del contesto urbano. "Una grande sorpresa", il commento di un turista.

Sempre ieri mattina, al Parco Massari, si è svolta la “Tenzone cortese Città di Ferrara” prima tappa del circuito storico Fidasc Coni, che insieme ad altre città di tutto il territorio nazionale compongono il campionato italiano. Una sfida tra 70 arcieri storici provenienti da tutta Italia che si sono cimentati in gare tirando tre frecce in ciascuna delle 16 piazzole. Un successo tra sport e tradizioni per la Compagnia degli arcieri e balestrieri “Filippo degli Ariosti” presieduta da Gianni Soffritti.