Giardini estensi. Al parco Massari in scena due giorni nel segno dell’ambiente

’Giardini Estensi” in versione autunnale torna a Parco Massari (corso Porta Mare 3, Ferrara) per la 20ª edizione, in programma oggi e domani dalle 9,30 alle 20,30 con ingresso libero. La manifestazione, a cura dell’associazione culturale Ferrara Pro Art, ha il patrocinio del Comune di Ferrara. Non mancherà la tradizionale mostra mercato, dedicata alle piante rare e insolite frutto di attenta selezione, con veri e propri i produttori d’alta gamma. Saranno presenti le attrezzature per il giardinaggio, dell’artigianato di qualità e cura degli spazi verdi, tutti portatori di prodotti esclusivi. Giardini Estensi, a ingresso libero, tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:30 non stop. Per tutto il fine settimana funzioneranno anche una serie di laboratori per grandi e piccini dedicati all’artigianato e alla coltivazione delle piante. Un ricco punto ristoro fra gli alberi secolari del parco è dedicato ad accogliere famiglie e visitatori a colazione, pranzo e cena.

Programma. Eventi al Parco Massari (conferenze, presentazioni libri). Oggi. Ore 10,30 - Spazio incontri. ‘Aspetti della medicina popolare fra tradizione e ricerche’, conferenza a cura di Gian Paolo Borghi.

Ore 16 - Spazio Paradiso Carnivoro “Storia, provenienza, coltivazione delle piante carnivore”, conferenza a cura di Tiziano Restelli

Ore 17,30 - Spazio Incontri “Il ritorno del lupo nel territorio ferrarese, suggerimenti per una convivenza pacifica”, a cura di Riccardo Gennari dell’Associazione Wolf Group

Domani.

Ore 10 - Spazio Azienda Agricola di Floricoltura Gladich Lucia “Sfumature di acidofile”: chiacchierata informale su azalee, camelie e rododendri. Il programma completo delle due giornate sul sito del Comune.