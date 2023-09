Giardini Estensi, piante e fiori al Massari

Ritorna per la 18a edizione di Giardini Estensi, il tradizionale appuntamento con il florovivaismo di qualità. L’edizione autunno, oggi e domani, accoglierà al Parco Massari le migliaia di ferraresi appassionati della natura e della biodiversità. Nelle due giornate non stop dalle 9 alle 21, la tradizionale mostra mercato, dedicata alle piante rare ed insolite d’alta gamma frutto di attenta selezione, con i produttori di livello nazionale. Non mancheranno le attrezzature per il giardinaggio.