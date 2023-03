’Giardini storici’, a Villa Mensa ecco il laboratorio

Il progetto ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’, candidato dalla Fondazione San Giuseppe Cfp Cesta, si è aggiudicato i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un percorso formativo, definito in linea con gli standard previsti dal Sistema Regionale delle Qualifiche, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’ dell’area professionale ‘Progettazione e gestione del verde’, di IV livello (quadro europeo delle qualifiche). Il corso è rivolto ad almeno dodici persone, sia occupate sia non occupate. Del progetto è partner il Comune di Copparo che concederà Villa Mensa per diverse fasi di progetto: studio dei giardini estensi del XV secolo, modello di riferimento ai fini dello sviluppo di competenze di disegno e restauroripristino di giardini storici e laboratorio pratico-didattico per lo sviluppo di competenze di manutenzione, prevenzione e cura.