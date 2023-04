Giardiniere morto a Cervia, la procura chiude le indagini

COMACCHIO

Ci sono sia l’allora amministratore della società, un 69enne di Bagnacavallo accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla previsione dell’evento. Che la società stessa, la ravennate DeltAmbiente tirata in ballo in ragione del decreto legislativo 231: ovvero la norma che pone a carico dell’impresa la responsabilità amministrativa legata a determinati reati commessi da propri dipendenti.

La procura di Ravenna ha chiuso in questo modo l’indagine sull’infortunio che verso le 13.30 del 18 febbraio 2022 su via Capua a Cervia, era costato la vita al giardiniere 44enne Pierantonio Ferraresi di Comacchio. Gli avvisi di conclusione indagine a firma del pm Angela Scorza, sono già stati notificati a entrambi i destinatari, rispettivamente difesi dagli avvocati Claudio Cicognani - Michele Dell’Edera e Isotta Fraschini.

Tre mesi dopo l’accaduto, il 69enne aveva rassegnato le dimissioni dalla carica. Ma anche così, il gip Sabrina Bosi, su richiesta della procura, nel settembre scorso aveva confermato la misura cautelare del divieto di esercitare l’attività professionale per otto mesi rilevando in buona sostanza il fatto che se anche la qualifica dirigenziale era venuta meno, l’uomo rimaneva socio lavoratore dell’impresa: posizione che non garantiva in astratto l’impossibilità di commettere altri reati della stessa natura. Secondo quanto delineato dalle verifiche, nonostante una evidente usura, il 69enne avrebbe omesso la manutenzione della piattaforma aerea sulla quale stava lavorando il 44enne per eseguire potature al verde pubblico: a un certo punto il cestello era precipitato schiantandosi al suolo a una velocità di 50 chilometri orari. I tre testimoni sentiti dai carabinieri, avevano riferito di "una forte botta" e di "un forte rumore metallico: mi sono subito girato e ho visto il braccio con il cestello del collega che cadeva e terra".

Ma soprattutto la moglie della vittima aveva riferito che in più di una occasione il 44enne si era lamentato dello stato delle macchine. E aveva consegnato ai militari della caserma di Comacchio un video da lui realizzato con il cellulare, il 14 dicembre 2021: nelle immagini si nota una densa fuoriuscita di fumo dal mezzo di lavoro. Non è finita qui: perché il giorno dopo, il 44enne le aveva inviato un vocale per dirle che sarebbe rientrato prima a causa del malfunzionamento della piattaforma di lavoro, quella stessa il cui crollo lo aveva poi ucciso. Da ultimo il 29 dicembre l’uomo aveva riferito a di un vivace confronto con il datore di lavoro per l’ennesimo malfunzionamento della piattaforma. Il gip ha sottolineato ’macroscopici profili di colpa specifica’ legati a un ’gravissimo stato di incuria".

Andrea Colombari