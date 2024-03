Giardinieri d’arte, c’è il diploma. Quindici superano l’esame ’verde’

COPPARO

Esame finale a Villa Mensa per gli allievi del progetto ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’ della Fondazione San Giuseppe Cfp Cesta, di cui è partner il Comune di Copparo e che si è aggiudicato i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La prova è consistita nella piantumazione di quindici fra peri, meli e ciliegi da fiore nella parte retrostante del complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore, nell’ottica di una futura riqualificazione del parco. Si è così concluso, dunque, il percorso formativo di 600 ore finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’: una figura in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Non solo. Il ‘giardiniere d’arte’ è un professionista in grado di eseguire interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione. La creazione di tali figure incrocia diverse esigenze: le necessità occupazionali e di aggiornamento-specializzazione di coloro che già sono occupati nell’ambito della manutenzione del verde, i fabbisogni delle imprese del settore che intendano espandere la propria attività nella direzione della cura e/o ristrutturazione di giardini e parchi storici, i bisogni dei proprietari di giardini e parchi, pubblici o privati, che faticano a trovare sul territorio giardinieri specializzati. D’altro canto il giardino storico, in virtù del fatto che nelle Delizie estensi il giardino fungeva da simbolo di bellezza, ricchezza e potere, fornisce identità culturale al territorio, valorizzandolo come fattore di attrazione turistica, in un’ottica di sostenibilità e tutela ambientale: valorizzazione alla quale possono contribuire figure specificatamente formate. E come ‘banco di prova’ non poteva che esserci luogo migliore che l’area verde che circonda Villa La Mensa. Al progetto sono stati quindici gli iscritti, che certamente hanno vissuto un’esperienza arricchente dal punto di vista formativo durante tutte le fasi.

Valerio Franzoni