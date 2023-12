Giardinieri tra il rosso del pomodoro. Nuovo futuro con cesoie e rastrelli

Dalla vetrina del bar che si spegne, portandosi via i sogni d’una vita, al verde speranza di una siepe da curare. Dal benservito, che arriva quando meno te l’aspetti, dell’azienda dove hai lavorato anni alla stretta di mano del collega che apre le porte di un mondo nuovo.

I ‘giardinieri’ della fabbrica di pomodori potrebbe essere il titolo della storia scritta dalla cooperativa sociale Work and Belong che cura il verde dello stabilimento di Pomposa, il più grande del Gruppo agroalimentare Conserve Italia. E’ la storia di tre ex disoccupati che hanno ritrovato dignità, lavoro e il sorriso attorno al tavolo per il pranzo di quello che sarà ancora un bel Natale. Filippo è il caposquadra. 57 anni, da otto con Work and Belong (Comacchio), una vita trascorsa a fare il metalmeccanico nella Bassa Bolognese fino a quando l’azienda per cui lavorava l’ha licenziato – "Sei in esubero", la motivazione – con altri 40 colleghi. È lui, Filippo Spagoni per tutti Pippo, in questi giorni dirige le operazioni di potatura della siepe che circonda gli 43 ettari dello stabilimento di Conserve Italia a Pomposa. Si tratta di curare il ‘giardino’ di una fabbrica emblema dell’eccellenza made in Italy. Oltre 133mila metri quadrati di capannoni dove lavorano a pieno regime (durante le campagne estive) 1.200 persone per la produzione di polpe e passate di pomodoro che partono per tutto il mondo. "Un orgoglio", racconta Filippo. Sono vent’anni che qui, a due passi dall’abbazia di Pomposa, va in scena questa partnership tutta cooperativa tra Conserve Italia (consorzio che conta 39 cooperative agricole con oltre 14.000 agricoltori soci) e Work and Belong, la cooperativa sociale che gestisce la Manifattura dei Marinati e dà lavoro a 28 persone fragili occupandosi anche di servizi ambientali.

La squadra guidata da Pippo è composta da altri operai. Tutti con storie difficili alle spalle. C’è Villiam Alberi, 59 anni, una vita da serramentista in un’azienda di Massa Fiscaglia, in difficoltà a seguito del Covid tanto da dover sfoltire la forza lavoro. Ora Villiam, in tasca il patentino per fare potatura in cima ad una piattaforma aerea, ha un’occupazione. "Mi permette di lavorare all’aria aperta e mi ha ridato dignità", dice. Con lui e Pippo c’è Paolo Gelli, 57 anni. "Facevo il barista a Comacchio, ma per varie ragioni tra cui anche i divieti del Covid, l’attività ha chiuso. Mi sono ritrovato disoccupato, per fortuna ho avuto l’opportunità di questo lavoro". "Imprese come la nostra – aggiunge Alessandro Menegatti, presidente di Work and Belong – hanno l’obiettivo di inserire al lavoro persone con fragilità, svantaggi o storie difficili alle spalle". Antonello Chessa è direttore dello stabilimento di Conserve Italia a Pomposa. Dice: "Siamo contenti di portare avanti la collaborazione con una cooperativa sociale del territorio".