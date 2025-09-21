Giardino degli Alpini, in memoria di Ranzani

Come ogni anno, è stata molto bella e toccante la cerimonia dell’anniversario della nascita del Giardino degli Alpini a Cento, in via Fabbri, spegnando quest’anno 11 candeline. Un’area che la sezione centese ha riqualificato facendola diventare bella, curata, vivibile e frequentata ma anche luogo di ricordo, dove sorge il monumento ai Caduti e in ricordo del Capitano Massimo Ranzani, a cui è intitolato il gruppo di Cento. Un giovane ferrarese morto a 36 anni nel blindato distrutto dalla deflagrazione di un ordigno in Afghanistan durante una missione di pace la cui memoria oggi continua a essere tenuta viva dalla presenza del papà Mario. "Questo gruppo lo fa rivivere tutti i giorni e questa giornata vale doppio – sono le sue parole –: è meraviglioso ed è importante mantenere la memoria di mio figlio e mi danno la forza per andare avanti. E finchè potrò, indosserò sempre la divisa che gli era appartenuta, che è uno dei tanti modi che ho per sentirlo vicino". "Il motto alpino è ‘Ricordare i morti aiutando i vivi’ e così facciamo – ha detto il capogruppo Franco Poli –gli Alpini a Cento sono sinonimo di solidarietà e di Protezione civile, sempre attivi. Nel 2024 abbiamo donato 5.457 ore lavorative sia sul territorio e sia a livello nazionale, contribuendo al superamento di grandi emergenze come le alluvioni in Romagna e Toscana o la Campagna di Antincendio boschivo al Paco del Circeo. Questo, affiancato all’impegno in regione e nei comuni di Cento, Pieve e Castello d’Argile, con opere di Volontariato di comunità". Una cerimonia alla quale erano presenti associazioni, forze dell’odine, autorità e cittadini. "Grazie agli Alpini questo è un luogo trasformato diventato simbolo autentico di impegno civile, memoria, sempre più accogliente e apprezzato – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi – Un grazie speciale al Gruppo Alpini di Cento: il vostro impegno costante rappresenta un pilastro fondamentale per molte iniziative locali e la vostra presenza e altruismo si rivelano determinanti nei momenti più complessi, svolgendo un ruolo essenziale e insostituibile".

Laura Guerra