Giardino del Gigante, in cerca di chi aprirà il parco

Uno dei problemi segnalati dai cittadini era quello delle presenze notturne al Giardino del Gigante, per le quali l’amministrazione aveva trovato la soluzione della chiusura notturna del parco, ultimamente però venuta meno e il vicesindaco Vito Salatiello è al lavoro per trovare una soluzione definitiva. "C’è stata segnalata la mancata chiusura del parco del gigante di sera – dice Salatiello – Il parco è stato, da luglio ad oggi, chiuso e aperto per la presenza e disponibilità di una azienda di settore che ha potuto garantire il servizio grazie alla coincidenza degli orari del parco con altri servizi. Questo consentiva la regolare esecuzione dello stesso con costi sostenibili per lo scopo. Purtroppo, mutate le condizioni logistiche, non è stato più possibile far coincidere i passaggi al parco con gli altri e quindi non è stato più possibile proseguire l’attività da parte della azienda a partire dal 1 febbraio". E indica la soluzione. "Sono personalmente al lavoro già da qualche giorno per organizzare una nuova soluzione, che riguardo la chiusura è già risolto, mentre ci occorre ancora qualche giorno per definire chi andrà ad aprire – spiega - Sono al lavoro per riattivare il prima possibile il servizio e in ogni modo prima dell’arrivo della bella stagione. Come giunta abbiamo già affidato i lavori per la realizzazione di una nuova illuminazione".