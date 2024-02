Giardino del gigante. Lavori in corso

Il vicesindaco Vito Salatiello ha annunciato alcuni lavori specifici sul Giardino del Gigante, in collaborazione con Cmv. "In questi giorni, si sta lavorando sulle alberature, con la potatura dei rami bassi e la sistemazione di tutti gli arbusti in confine con abitazioni e scuola, e la rimozione delle parti secche – illustra - consentirà una migliore gestione del verde quando gli alberi avranno nuovamente le foglie. Successivamente, con il miglioramento della stagione, procederemo alla sistemazione dei vialetti interni e la sostituzione di alcune zone più danneggiate della recinzione perimetrale del parco". Interventi realizzati da Cmv in quanto gestore del verde. "Lavori per far sì che il Giardino del Gigante sia un luogo sempre più decoroso e sicuro – conclude - In questa direzione vanno questi lavori e quelli precedenti, come la chiusura serale e le tante attività culturali che si svolgono nel parco nella bella stagione".