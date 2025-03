’Giardino delle Duchesse’ in ritardo: "Fine lavori nella primavera 2026"

È probabilmente il cantiere con più controversie degli ultimi quattro anni. Stiamo parlando del restauro di una parte del palazzo Municipale. Quella che racchiude, per intenderci, il giardino delle Duchesse. Uno spazio verde diventato punto di riferimento per i cittadini e per le attività che gravitano attorno. Peccato, però, che, proprio in virtù del cantiere, prima di rivederlo aperto "dovremo aspettare probabilmente il 2026. In primavera", dicono a mezza voce dagli uffici in municipio. Insomma, un altro anno abbondante.

D’altra parte gli inciampi al cantiere sono stati diversi. Bisogna risalire al 20 luglio del 2022. Fu in quella data che il tribunale di Parma dichiarò il fallimento di una delle due aziende aggiudicatarie dell’appalto. Un’associazione temporanea d’impresa che, dopo appena tre mesi di lavoro, si vide costretta a rescindere il contratto e a rinunciare alla prosecuzione del maxi intervento. Poi, anche la seconda ditta – dopo non poche traversie – dichiara la risoluzione del contratto. Siamo a metà marzo di due anni fa. Poi, finalmente, un’altra azienda è subentrata (le maestranze sono al lavoro e dal ‘voltino’ di piazza Castello si nota un frenetico andirivieni di operai). Però, appunto, i tempi si sono allungati.

Fra l’altro, con le aziende che precedentemente si erano aggiudicate l’appalto, il Comune è in causa per cui sarà il tribunale a dirimere la questione (il Comune in questo contenzioso è rappresentato dal professor Maltoni). Sullo sfondo resta anche il tema di come quegli spazi – ci riferiamo in particolare ai due piani del palazzo municipale – saranno reimpiegati una volta conclusi i lavori di riqualificazione e consolidamento. Prima dei cantieri, gli uffici ospitavano una parte del settore Bilancio, l’ufficio appalti e quelli dedicato agli Affari Generali. Ovviamente, il poderoso intervento ha richiesto una riorganizzazione degli uffici che sono stati collocati in altre parti del municipio o in altre sedi del Comune.

Potrebbero, dopo i lavori, i piani restaurati tornare ad essere uffici come in precedenza. Oppure, ed è un’ipotesi che circola a palazzo municipale, si potrebbero utilizzare come "spazi ulteriori per ospitare alcune opere d’arte, attualmente esposte in Castello, per sopperire alla chiusura del monumento simbolo della città". L’ipotesi sarebbe quella di creare all’interno del municipio una sorta di sezione temporanea di allestimento di opere altrimenti non visibili per via dell’altro maxi cantiere – che partirà in giugno – e che coinvolgerà, appunto, il castello. Per quattro anni. Palazzo Municipale (con il giardino delle Duchesse) potrebbe quindi rivelarsi sotto una nuova veste.