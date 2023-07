"Giardino delle Duchesse, perché è sospeso il cantiere della ditta ’Emiliana Restauri’?"

Come sono messi i lavori di sistemazione del municipio e del cosiddetto Giardino delle Duchesse? La richiesta è contenuta in un question time che la consigliera comunale Anna Ferraresi presenterà al prossimo consiglio comunale. "Il progetto definitivo, approvato dalla Soprintendenza – ricorda Ferraresi –, prevede che una volta terminati i lavori, il giardino si presenterà con una disposizione a croce, arricchito da una fontana, allestimenti floreali e pergolati, seguendo lo stile del giardino rinascimentale all’italiana interpretato in chiave contemporanea. L’obiettivo era che questa nuova prospettiva fosse apprezzabile entro la fine del 2022. I lavori interni al Palazzo Municipale richiedono anche lo spostamento degli uffici, quindi si ipotizza che verranno successivamente svolti per consentire la continuità dei servizi comunali. La Cooperativa edile artigiana di Parma (CEA) – ricorda ancora la consigliera – ha ottenuto l’appalto per i lavori ma ha abbandonato il cantiere nel maggio del 2022. Questo ha causato disagi e un comprensibile ritardo nella prosecuzione a causa dello stop forzato del cantiere. Al posto della CEA è subentrata l’impresa ’Emiliana Restauri’. Tuttavia, a oggi sembra che i lavori siano stati nuovamente sospesi e il cantiere sia stato smantellato, senza che siano noti i motivi di questa interruzione". Di qui la richiesta di conoscere "il resoconto completo sull’attuale stato dei lavori, compresa la motivazione della sospensione con smantellamento del cantiere di ’Emiliana Restauri’, e una stima realistica sulla nuova tempistica per il completamento dei lavori".