’Giardino per tutti kids’ nei parchi "Rassegna di cartoon e burattini"

Si terrà come di consueto nei parchi del quartiere Giardino la terza edizione di Giardino per Tutti Kids, rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie organizzata da sabato al 14 settembre dal Comune di Ferrara, con il contributo della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con Arci Ferrara e con la Compagnia Gad città di Ferrara. La manifestazione, che farà da apripista al festival di musica e concerti ‘Giardino per tutti’ in programma ad agosto, ha l’intento di rivitalizzare le aree verdi pubbliche e generare un’aggregazione positiva, garantendo un intrattenimento alla portata di tutti. Anche quest’anno saranno tantissimi gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti: ’Pestacarta’, chitarra e mandolino, giocoleria, ma anche sportivi con laboratori di Hip Hop e Capoeira, insieme a "Cinemino di Quartiere", con la proiezione di film di animazione per famiglie. Ritorna inoltre la rassegna di spettacoli di burattini, con le avventure di Fagiolino a cura della Compagnia Città di Ferrara e C.S.A.IN. "La rassegna dei burattini – ha spiegato Franco Simoni – è composta da 15 spettacoli e si svolgerà nel mese di luglio il sabato e la domenica alle 18.30 al Parco Coletta, mentre nel mese di agosto si svolgerà solamente il sabato alla stessa ora nel Parco Incerpi di corso Piave". In caso di maltempo gli spettacoli di burattini si svolgeranno presso la Sala Polivalente di viale Cavour, 189, sotto le torri del grattacielo, mentre per tutti gli altri laboratori verranno definite le modalità di recupero di volta in volta. "Credo che il livello di quest’anno sia molto alto – così il vicesindaco Nicola Lodi–, le compagnie saranno molte, i parchi di Ferrara diventeranno il centro di attività e laboratori. È un percorso che sta dando i suoi risultati: occupare i parchi con attività è infatti l’unico antidoto al degrado e all’abbandono".

Lucia Bianchini