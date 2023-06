Giberti sul punto nascita "Donne, alziamo la voce"

CENTO

E’ a tutte le donne che la consigliera di minoranza Elisabetta Giberti (Orgoglio Centese) fa appello, tornando sulla questione della chiusura, al momento temporanea, del punto nascita centese, pur dicendo a chiare lettere anche a tutte le istituzioni, che serve agire, chiedendo un tavolo di confronto. "Sono anche io una mamma e nel 2019, per far nascere mio figlio scelsi un altro ospedale che mi garantiva servizi che a Cento non erano mai esistiti – dice – mi basai su statistiche, linee guida e ricerche, con il timore di non sentirmi serena nel restare vicina a casa e sentendomi anche in colpa conoscendo il rischio chiusura che già era stato dichiarato. Il mio percorso di gravidanza suggeriva parto in sicurezza anche qui a Cento, nella realtà se non fossi stata in un grande ospedale, oggi mio figlio sarebbe disabile. Non pere questo però, tollero la chiusura del nostro reparto maternità. E’ ora di dare voce alle donne". E spiega cosa l’ha portata verso Cona. "Pur consapevole delle eccellenze nel nostro ospedale, ci sono cose che mi hanno fatto scegliere di andare altrove – prosegue - Ad esempio non avere possibilità di scegliere gli stessi riferimenti per le visite di controllo, potersi affidare a professionisti che ti saranno a fianco anche in sala parto, avere esami di controllo gratuiti in altri ospedali e a pagamento qui. La amniocentesi, ad esempio, nel 2019 a Cento costava 500 euro e gratuita altrove, nella stessa azienda sanitaria. Sono solo alcune delle esperienze che hanno portato alle scelta di andare via".

E alza la voce. "Vorrei ora che siano anche le donne a impegnarsi in un confronto che possa migliorare questo servizio e salvare seriamente questo reparto – propone - I concorsi di medici e ostetriche vanno deserti a Cento, forse perché è necessario rinnovare e innovare qualcosa? Devono chiedere cosa migliorare, cosa può rendere il nostro reparto di maternità più adeguato alle esigenze di una donna che si appresta a diventare madre, senza mode new age, ma implementando strumenti e professionisti per rendere l’esperienza del parto sempre più di qualità e con servizi allo stesso livello. Sono consapevole che mancano medici in tutta la nazione, ma può giustificare che in tutta la provincia di Ferrara resterebbe un solo punto nascite aperto? No". E rilancia. "Apriamo un confronto serio sul tema – chiede - difendiamo la nostra maternità partendo da un tavolo di confronto iniziando ad uniformare servizi puntando a migliorie sempre più incisive. Apriamo un tavolo di confronto partendo dalle donne, e con le istituzioni portando le esigenze concretamente realizzabili".

Laura Guerra