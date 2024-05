Giganti e talenti del jazz sul palco dello Spirito. Una notte da Mr Swing

Pensavate che fosse finita…e invece. Il Gruppo dei 10 torna con un ultimo appuntamento che può riassumere il senso di tutta la stagione: tradizione e novità, veterani della musica jazz affiancati da giovani di talento.

Questa sera, allo Spirito di Vigarano Mainarda, arriva il Gianni Cazzola Hammond Trio, nel concerto The Great Swing Night. Protagonista assoluto, Gianni Cazzola, batterista ottantacinquenne che l’ambiente conosce come Mr Swing. Ad affiancarlo, sono due giovani già affermati: Andrea Candeloro (organo Hammond) e Attilio Costantino (chitarra elettrica). L’ospite speciale della serata è Cesare Mecca, trombettista ventiseienne con un’esperienza europea. In realtà, l’ultimo appuntamento sarebbe stato il 17 maggio, con Hugo Aisemberg e Aloisa Aisemberg, ma per impegni sopravvenuti del Maestro, il concerto Tanguitudine è stato rinviato a data da destinarsi. Raccontiamo di Gianni Cazzola…

La carriera di Gianni Cazzola parla da sola. Basta leggere la lista di alcuni dei grandi nomi con cui si è esibito: Billie Holiday, Chet Baker, Gerry Mulligan, Johnny Griffin, Joe Venuti, Tommy Flanagan, Jerry Bergonzi, Phil Woods, Tony Scott, Sarah Vaughan, Helen Merrill, ecc… Tra le sue collaborazioni, va segnalata quella con Mina, per la quale ha suonato in brani come Grande, grande, grande e E penso a te. Cazzola è anche comparso più volte all’Umbria Jazz, considerato il più importante festival musicale jazzistico italiano, già dal 1993, quando ha rappresentato l’Italia per il circuito radiofonico europeo. Significativa è la citazione di Gianni Cazzola nell’Enciclopedia Treccani (sotto la voce “Jazz), inserito “tra i musicisti di alto livello espressi dal jazz italiano”. Ricordiamo anche che Mr Swing ha scritto un libro, Una vita in swing, dove sono contenuti molti degli aneddoti che riguardano la sua carriera. E di chi lo affianca.

