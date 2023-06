"Ginecologia dimezzata? No, ci saranno più servizi"

Sulla questione sollevata ieri da Marco Gallerani dei Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso, a proposito del dimezzamento a 12 ore dal lunedì al venerdi del reparto ginecologia di Cento, dicendo di avere fonte interna, la Direzione dell’Ausl ha voluto fare alcune precisazioni. "Non è previsto alcun depotenziamento dell’attività ginecologica dell’Ospedale, che continuerà ad essere erogata contribuendo a recuperare interventi pregressi – scrivono - garantendo, insieme ai servizi ostetrico-ginecologici territoriali, l’adeguata presa in carico delle pazienti, indirizzandole sul percorso più appropriato e sicuro e fornendo loro tutte le informazioni necessarie. Si sta al contrario lavorando alla progettazione di nuovi ed ulteriori servizi nell’ambito dei percorsi materno infantili: ad esempio l’attivazione di un ambulatorio pediatrico e l’implementazione di un servizio di Ostetrica di Comunità nel prossimo autunno". E vanno sul Pronto soccorso. "L’impossibilità di garantirvi la guardia ginecologica notturna e festiva è per l’impossibilità di reperire personale sufficiente – dicono però senza spiegare il no detto a 4 ostetriche, riferito da Gallerani – Per garantire adeguati livelli di sicurezza, per le pazienti, in caso di necessità si prevede il trasporto a Cona tramite 118". E tornano sul punto nascita attualmente sospeso e sul quale entro dicembre il ministero dovrà deciderne le sorti. "Va considerato che nel 2022, sulle 211 donne residenti a Cento che hanno partorito, 94 cioè meno della metà ha scelto di farlo nella propria città. Le altre a Cona o in altri centri, non per volontà o scelta dell’Ausl – dicono - emerge anche che il punto nascita centese ha l’11.9% di cesarei, doppia rispetto alla media regionale, e tripla (11.95%), su base regionale, la percentuale di donne che non hanno avuto accesso ad alcuna metodica di controllo del dolore nel parto". E concludono. "Non vi è volontà di penalizzare l’ospedale – chiudono - Vi è però un quadro generale contraddistinto dalla carenza di personale sul mercato del lavoro, di cui non si può non tenere conto, in primo luogo per la sicurezza dei pazienti, che ha portato rivedere l’assetto dell’emergenza urgenza e delle ambulanze per mantenere aperti tutti i Pronto soccorso, compreso quello di Cento. Considerazioni che riguardano una sola, circoscritta parte del territorio, o un solo servizio, andrebbero dunque messe in relazione a tale quadro generale". Immediata la replica di Gallerani: "conferma ciò che ho affermato, arrampicandosi sugli specchi per giustificare un depotenziamento dell’Ospedale di Cento che è in atto".

Laura Guerra